Polícia Civil prende atirador esportivo proprietário da arma utilizada em ato infracional em uma escola de Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, cumpriu, na manhã desta quarta-feira (19), um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão em desfavor de Antônio Felipe de Sousa (33), proprietário da arma de fogo utilizada no ato infracional análogo ao crime de homicídio e tentativa de homicídio, ocorrido em uma instituição de ensino, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O fato foi registrado no dia 5 de outubro deste ano.





Dando continuidade às investigações sobre o caso que resultou na morte de um adolescente de 15 anos e em lesões em outros dois adolescentes também de 15 anos, a Polícia Civil realizou diligências para prender e apreender objetos do proprietário da arma utilizada no crime. Antônio Felipe, que é Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC), era investigado pela prática de comércio ilegal de arma de fogo.





As buscas resultaram nas apreensões de computadores e aparelhos celulares que serão utilizados para subsidiar novas diligências sobre o caso. Após o trabalho policial, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária. Felipe foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e encontra-se à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil dará continuidade às investigações com o intuito de elucidar a trajetória que a arma de fogo percorreu até chegar nas mãos do adolescente.