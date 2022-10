Pesquisa Veritá mostra vantagem de mais de 21 pontos de Bolsonaro sobre Lula no MS; VEJA NÚMEROS

O Instituto Veritá divulgou nesta quarta-feira (19) sua pesquisa de intenção de voto no segundo turno das eleições para presidente da República. Segundo o levantamento, Jair Bolsonaro (PL) tem 59,3% das intenções de voto contra 37,9% de Luiz Inácio Lula da Silva, no Mato Grosso do Sul.





Na pesquisa nacional espontânea, o atual presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro aparece com 57,8% dos votos. Já o ex-presidente Lula tem 33,7% das intenções e de voto.





O registro no TRE-MS: MS-07487/2022 e o Registro/TSE: BR-09035/2022. O período foi de 13 a 16 de outubro. No total, 1221 eleitores participaram e a margem de erro é de 3 pontos.





(Terra Brasil Notícias)