POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO DE DUPLO HOMICÍDIO EM JAIBARAS, EM SOBRAL

Uma operação Força Tática logrou êxito na captura do principal suspeito do duplo homicídio ocorrido na madrugada deste domingo no distrito de Jaibaras.





Além da prisão do infrator, cujo nome não foi revelado, os policiais encontraram três motos com restrição de roubo. Segundo informou a polícia, o indivíduo é suspeito de ter atirado e matado dois jovens no bairro Alto Alegre, em Jaibaras.

As vítimas estavam em uma rua quando foram abordadas e assassinadas sem a menor chance de defesa. O suspeito atirou várias vezes a queima roupa, ceifando a vida de Jeferson e Rian.





A Polícia Civil de Sobral segue nas investigações na tentativa de localizar o segundo suspeito e esclarecer os motivos pelos quais os rapazes foram mortos.





Com informações de Olivando Alves