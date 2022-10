CEO da Gettr comenta ação do TSE: “Fora de controle”

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, exigiu neste sábado (22) que a Gettr, rede social popular entre os conservadores, remova o perfil oficial de Cristiane Brasil, filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson.





Ao comentar sobre a decisão, o CEO da plataforma, Jason Miller, diz que está indignado com a forma como o TSE agiu e afirmou que a Justiça Eleitoral brasileira “está fora de controle”.





– Recebemos a carta [do TSE] menos de uma hora atrás, e temos duas horas para cumprir em um sábado à noite. Nós cumprimos, mas que diabos está acontecendo? Isso está virando uma coisa louca, fora de controle – declarou o norte-americano.





A ex-deputada abriu sua conta na Gettr em abril e não fazia publicações desde então. Por isso, o empresário não conseguiu entender os motivos para que o TSE fosse contra uma conta inativa.





Além da conta no Gettr, a filha do ex-presidente do PTB também teve as contas bloqueadas no Twitter, Facebook e YouTube.





O motivo são as críticas que seu pai fez contra a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia. (Pleno News)