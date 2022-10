PT tenta censurar a Gazeta do Povo outra vez

O PT ampliou as investidas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a Gazeta do Povo. Na terça-feira 11, o partido de Lula entrou com uma ação para censurar a reportagem Relacionamento entre Lula e ditador da Nicarágua está bem documentado. Trata-se da segunda notícia do jornal que a sigla tenta derrubar.





Além de tirar o texto do ar, o PT quer impedir a Gazeta do Povo de publicar novas informações sobre Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. o pedido do PT será analisado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino.





Na ação, o PT argumentou que Lula não apoia a ditadura da Nicarágua. “Fatos sabidamente inverídicos”, afirmaram os advogados de Lula. “As publicações dessa natureza são compartilhadas e espalhadas em velocidade exponencial, de modo a aumentar significativamente o alcance das desinformações aos eleitores e às eleitoras, ampliando, desta forma, o impacto negativo das publicações objeto desta representação”, sustentou o PT, no documento.





A equipe jurídica do jornal informou que o segundo pedido de censura “é muito mais amplo”, pois pretende-se “impedir publicações sobre o tema”. Por isso, foi protocolada no TSE uma defesa preliminar, com o objetivo de que a defesa seja ouvida antes da decisão sobre a censura.





Também são alvo do pedido de censura outros perfis em redes sociais que repercutiram o caso. Além da Gazeta do Povo, a coligação de Lula pede a remoção de conteúdos publicados por 12 páginas:

Rodrigo Constantino;

Deputada federal Carla Zambelli (PL);

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL);

Filipe Martins, assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República;

Adolfo Sachsida, ministro de Minas e Energia;

A empresa Azcomm de Comunicação;

Barbara Zambaldi Destefani;

Alan Ghani;

Alan Nader Ackel Ghani;

Perfil Stark;

Rafael Fontana;

Sérgio Vitória. (Terra Brasil Notícias)