Sindicato dos radialistas da região Norte tem nova direção

Após renúncia, e de forma espontânea, o radialista Oliveira Domingos entregou a diretoria do Sindicato dos Radialistas e Publicitários da Região Norte ao comunicador José Ivan Frota Rodrigues, do Sistema Paraíso de Comunicação.





A justificativa de Domingos foi a necessidade de dedicar seu tempo a outras atividades que estavam demandando uma maior atenção no momento.





De modo festivo, Ivan Frota assumiu o cargo nessa quinta-feira (6), no auditório Aurélio Cavalcante da Ponte, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Sobral (CDL). A posse do novo delegado foi marcada pela presença de importantes figuras da comunicação local como Hernane Linhares (Voz FM);

Dr. Pedro Aurélio (Tupinambá FM); Silveira Rocha (Sistema Paraíso de Comunicação); e o advogado Ezio Guimarães (Presidente da OAB na Região Norte).





Todos os componentes da mesa expressaram seus sentimentos de incentivo à nova missão do comunicador Ivan Frota. A ocasião também contou com uma palestra de Ezio Guimarães. O magistrado abordou temas em torno da importância do sindicato para os associados. O evento contou com sorteio para a plateia e coquetel de recepção para os convidados. Na sua fala, o novo delegado afirmou que chega ao novo cargo para contribuir com os colegas da comunicação.





Ivan Frota fez um apelo para que a classe dos radialistas e publicitários de Sobral e Região Norte se unissem em torno de causas em comum e da resolução de fatores de crise para os profissionais. O novo delegado do sindicato aproveitou o momento para anunciar novidades aos associados, como a celebração de convênios para categoria, além da entrada no clube Palmeiras e exames de saúde em um laboratório local.





