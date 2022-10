SOBRAL, TERRA SEM "LEI"! DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NO DISTRITO DE JAIBARAS

Um duplo assassinato foi registrado no decorrer da madrugada deste domingo (23), no bairro Alto Alegre, no Distrito de Jaibaras.

As vítimas foram identificadas como: Rian Pereira de Mesquita, 21 anos e Jeferson Mauro Fernandes, ambos residiam no bairro Alto Alegre em Jaibaras.





Testemunhas relatam que dois indivíduos chegaram em uma moto, abordaram os dois rapazes e efetuaram vários disparos, fugindo logo em seguida, tomando destino ignorado.





As vítimas ainda chegar a ser socorridas para o hospital Santa Casa de Sobral, mas não resistiram.





A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.





53 homicídios dolosos foram registrados em Sobral no corrente ano!





Com informações de Olivando Alves