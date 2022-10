Cantor de forró é morto a tiros em Morada Nova/CE

O cantor de forró José Lucas, conhecido como Seu Zé, foi morto a tiros na manhã de hoje no interior do Ceará. O cantor de 32 anos estava em um estabelecimento no bairro Girilândia, na cidade de Morada Nova, quando foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.





Procurada por Splash, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou em nota que a Polícia Civil investiga o crime como homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar.





“A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências pela área. A Perícia Forense também esteve no local coletando informações que irão auxiliar nas investigações. Um procedimento foi instaurado na Delegacia Regional de Russas, que deu início aos trabalhos investigativos”, completou a nota.





Horas antes de morrer, o cantor publicou um vídeo no Instagram Stories para dizer que hoje era uma data especial, pois ele estava há três semanas sem beber.





“Para muita gente não é nada isso, mas para mim é muito, porque passar três semanas sem beber, um cabra que nem eu que bebia todo final de semana, é um recorde. Meu tratamento está me fazendo muito bem, estou conseguindo obter um resultado maravilhoso e é isso, e eu fico feliz. Fico feliz com as pequenas coisas, isso sim é a verdadeira felicidade”, disse.





Natural do Piauí, o cantor e compositor residia no interior do Ceará desde 2012, onde o crime aconteceu. Seu Zé tinha passagem pelas bandas Pisada Forrozeira e Canários Do Reino. Era seguido por mais de 30 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava novidades da carreira como a música “Palavrão”, lançada recentemente. Seu Zé deixa um filho.





Créditos: Portal UOL