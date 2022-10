Bolsonaro: "Conversei com o Guedes e daremos aumento real do salário mínimo e da aposentadoria"

Durante comício em Guarulhos neste sábado (22), o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a prometer o aumento do salário mínimo e da aposentadoria acima da inflação a partir do ano que vem.





O chefe do Executivo disse ter conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o assunto.





“Conversei com o Guedes ontem e daremos aumento real do salário mínimo e da aposentadoria”, afirmou o presidente.





Na quinta-feira, Guedes negou a intenção de desvincular os reajustes do mínimo e das aposentadorias do IPCA, que mede oficialmente a inflação no país.





O ministro também prometeu reajustes para os servidores públicos, que estão congelados há dois anos.





(Gazeta Brasil)