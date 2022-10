“Super live” de Bolsonaro ultrapassa 1 milhão de espectadores simultâneos em menos de 30 minutos

A “superlive” do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro bateu 1 milhão de espectadores simultâneos em menos de 30 minutos após começar. O ao vivo do chefe do Executivo começou às 17h deste sábado (22) e vai durar 22 horas.





Agora, 17h54, a “superlive” de Bolsonaro já passou de 1 milhão e 96 mil espectadores.





A transmissão começou com a participação do camisa 10 da seleção brasileira Neymar. Muitos outros apoiadores participarão da live do presidente.





O senador eleito Sergio Moro e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, dentre outros, são alguns dos nomes confirmados.





ACOMPANHE A LIVE