Tragédia deixa ao menos 60 mortos após ponte suspensa desabar; VEJA VÍDEO

Mais de 400 pessoas estavam na ponte sobre o rio Machhu, na cidade de Morbi, no momento do colapso, disse o canal de TV local Zee News.

Ao menos 60 pessoas morreram e 30 ficaram gravemente feridas quando uma ponte de pedestres no estado de Gujarat, no oeste da Índia, desabou neste domingo (30), jogando centenas de pessoas em um rio, disseram autoridades do governo.

Imagens de TV mostraram dezenas de pessoas agarradas aos cabos e restos retorcidos da ponte desmoronada enquanto equipes de emergência lutavam para resgatá-los. Alguns escalaram-nos para tentar chegar às margens do rio, enquanto outros nadaram para a segurança.





“Pelo menos 30 pessoas ficaram gravemente feridas”, disse Brijesh Merja, ministro e legislador de Morbi. “As baixas podem aumentar à medida que as operações de resgate estão em andamento”.





A ponte histórica de 230 metros foi construída durante o domínio britânico no século 19. Ela estava fechada para reforma há seis meses e foi reaberto ao público na semana passada.





Autoridades disseram que as vítimas são principalmente pessoas locais que visitavam a ponte para fins recreativos.





Morbi é um dos maiores clusters de fabricação de cerâmica do mundo e responde por mais de 80% da produção de cerâmica da Índia.





O primeiro-ministro Narendra Modi, que está em seu estado natal, Gujarat, para uma visita de três dias, disse que instruiu o ministro-chefe do estado a mobilizar equipes com urgência para a operação de resgate.





O incidente ocorre antes das eleições em Gujarat, que devem ser realizadas até o final do ano, com o atual mandato do partido no poder de Modi terminando em fevereiro de 2023.





