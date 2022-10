73 países já encerraram as eleições neste segundo turno, informa TSE

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que, até as 15h30 deste domingo (30), brasileiros em 73 países já tinham finalizado a votação para presidente.





O fuso horário desses países é adiantado em relação ao Brasil, mas outros brasileiros seguem votando no exterior. Ao todo, de acordo com os dados do TSE, há eleitores fora do Brasil votando em 141 cidades de 101 países.





A totalização e a divulgação oficial dos resultados só serão feitas a partir das 17h do horário de Brasília, quando a votação for encerrada em todo o território brasileiro.