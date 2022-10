TSE exonera responsável por inserção de propaganda eleitoral

Profissional atuava na chefia do setor que recebe os arquivos com as peças publicitárias e os disponibiliza no sistema eletrônico da Corte.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exonerou, nesta quarta-feira (26), o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. De acordo com o site O Antagonista, Machado era o coordenador do pool de emissoras que exibem as propagandas eleitorais.





Ainda segundo a publicação, o servidor era o responsável pelo setor que recebe os arquivos com as peças publicitárias e os disponibiliza no sistema eletrônico do TSE, para que sejam baixadas pelas emissoras de rádio e TV.





A demissão ocorre em meio à polêmica envolvendo a denúncia feita pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que o atual líder teria sido prejudicado com ao menos 154 mil inserções de propaganda eleitoral a menos que o ex-presidente Lula (PT) em diversas rádios ao redor do Brasil.





Procurada pelo site O Antagonista, a assessoria do TSE ainda não se pronunciou sobre a demissão de Machado. (Pleno News)