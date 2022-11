ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA BR222, EM TIANGUÁ/CE; VÍDEO

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira (28) na BR 222 em Tianguá (saída para o Piauí) deixou um homem morto e outro ferido.





Segundo informações, as vítimas trafegavam em veículo quando o motorista perdeu o controle, o carro saiu da pista e capotou.





Um homem morreu no local e outro foi socorrido ao hospital.





O condutor do veículo seria Artur Cavalcante Neto, 22 anos, foi arremessado para fora o carro e morreu no local. O passageiro foi identificado como Jhone Fernandes do Nascimento, de 55 anos, o qual sofreu fraturas nas pernas e braços. Ele foi socorrido ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





O veículo envolvido é uma BMW de cor branca, ano 2013/2014, de placa OSK-1444.

Artur Cavalcante Neto



Com informações de Ibiapaba 24 horas