Pais de adolescente que abriu fogo em escolas de Aracruz deixam a cidade

Priscila Benichio Barreiros, advogada que representa a família do adolescente de 16 anos que entrou atirando nesta sexta-feira (25) em duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, deixaram a cidade por medo de sofrer alguma retaliação. A informação é portal UOL.





Ainda de acordo com o veículo, advogada negou que eles tenham sido ameaços e disse que a decisão foi para preservar a integridade deles.





apontado como o autor dos ataques em duas escolas em Aracruz (ES) disse neste domingo (27) que os pais do jovem.





“Eles tiveram de deixar a cidade no mesmo dia do fato. Tinha um clamor muito grande, palavras de ódio e não seria prudente eles ficarem na região. O casal está muito abalado e perplexo com toda essa situação. Eles, a todo o momento, se questionam onde erraram na criação do filho”, disse a advogada ao veículo.





(Gazeta Brasil)