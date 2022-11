Acidente entre dois caminhões deixa BR 304 travada; VEJA VÍDEO

Caminhões pegaram fogo após acidente na BR-304, nas proximidades do Km 125, no município de Itajá, distante 200 quilômetros de Natal, na manhã desta quarta-feira (2). A Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte, confirmou a interdição total da via devido ao acidente. Não há informações sobre feridos.





A PRF informou que a BR-304, nas imediações do KM 126, em Itajá, continua completamente obstruída em razão do acidente.