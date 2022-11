Morre segunda turista de MT vítima de acidente com carro em duna no Ceará

Mayra Bianca, de 35 anos, faleceu nesta quarta-feira (2), 17 dias após acidente. Outras quatro pessoas ficaram feridas...





Morreu nesta quarta-feira (2) a segunda turista de Mato Grosso vítima de um acidente com uma caminhonete que deixou ainda quatro pessoas feridas na Duna do Guriu, em Camocim, no litoral oeste do Ceará. O acidente aconteceu no dia 17 de outubro. A primeira vítima, Danúbia Daiane Reis, de 35 anos, morreu no dia acidente.





Mayra Bianca não resistiu aos ferimentos após 17 dias internada na Santa Casa de Sobral. Nas redes sociais, familiares publicaram uma nota de pesar lamentando o falecimento da mulher. Eles também divulgaram uma campanha para ajudar no traslado do corpo para Cáceres, cidade natal da vítima. Conforme a família, os custos chegam ao valor de R$ 14 mil.





O estado de saúde das outras quatro pessoas feridas no acidente não foi divulgado.





Entre os feridos, está um adolescente de 15 anos, que dirigia o veículo no momento do acidente. Ele atuava como guia turístico de Jijoca de Jericoacoara, mas não era formalmente credenciado pela prefeitura. Os outros feridos são turistas de Mato Grosso do Sul.





"O carro passou do limite da duna, cortou o paredão e caiu lá embaixo. Uma das vítimas entrou em óbito no local mesmo, não resistiu aos ferimentos", disse uma testemunha ao g1, na data do acidente.









Investigação





Ainda não há mais informações sobre como o acidente aconteceu. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.









Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) também foram acionadas. A ocorrência está em andamento, e o caso está a cargo da Delegacia Regional de Camocim.





(G1)