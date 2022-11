Allan dos Santos ironiza Moraes após ter passaporte cancelado

Após ter o passaporte cancelado a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o jornalista Allan dos Santos atualizou suas redes sociais ironizando o magistrado.





No vídeo, o dono do portal Terça Livre aparece tocando guitarra e, na legenda, ofende Moraes.





– Minha preocupação com a decisão do Tirano de Bosta.





A decisão do ministro pode fazer com que o jornalista seja deportado. No Brasil, há um mandado de prisão preventiva contra ele.





Santos é investigado por suposta fake news e é acusado de atacar os ministros do STF.





O jornalista estava no grupo de brasileiros que foi até a porta do hotel onde os magistrados da Suprema Corte estavam hospedados em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na semana passada.





Allan dos Santos usou um megafone para falar contra Moraes.