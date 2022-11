Alvo de operação da PF, filho de Sérgio Cabral é considerado foragido

O empresário José Eduardo Cabral, filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, permanece foragido da justiça após ser alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público.





Ele é apontado como integrante de uma quadrilha especializada em contrabando de cigarros. O nome de José Eduardo é citado nas investigações, mas ainda não há detalhes de como era a participação dele na organização criminosa.





Ao saber que o filho era alvo de um mandado de prisão, Sérgio Cabral passou mal e desmaiou dentro do Batalhão Especial Prisional, em Niterói, onde está cumprindo pena.





De acordo com a Polícia Federal, 12 pessoas foram presas, incluindo um agente da corporação, identificado como Allan Cardoso Inácio de Assis. A operação também contabilizou a prisão de 7 policiais militares e um bombeiro. A função deles era garantir a segurança dos integrantes do grupo para que o esquema não fosse prejudicado.





(Terra Brasil Notícias)