Neymar prometeu dedicar seu 1º gol no Catar a Bolsonaro

Durante a campanha eleitoral para Presidência da República, o jogador Neymar não apenas declarou voto em Jair Bolsonaro (PL) como prometeu dedicar ao atual presidente a comemoração do seu primeiro gol na Copa do Mundo.





O assunto voltou a circular na imprensa nacional nesta quinta-feira (24), dia em que a Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia. O primeiro jogo do time do Brasil no torneio mundial.





Neymar disse que faria o símbolo 22 com os dedos, promovendo o número do partido pelo qual Bolsonaro disputou a eleição.





Todavia, as regras da FIFA impedem que os atletas se manifestem politicamente no campo, com o risco de tomar punição. (Pleno News)