Ataque em escolas deixa três mortos e nove feridos em Aracruz, no ES

Disparos ocorreram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e em uma escola particular na mesma avenida.





Um ataque a duas escolas deixou três mortos e outros nove feridos em Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (25).





Os disparos aconteceram por volta das 9h30 na Escola Estadual Primo Bitti e uma escola particular na mesma via que fica em Praia de Coqueiral, 22 km do centro da cidade. Aracruz, onde o ataque aconteceu, fica a 85 km ao norte da capital.





A informação preliminar, segundo um policial militar que está no local, é que um jovem seja o autor dos disparos, mas, a identidade do atirador não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.





Segundo esse policial, o autor invadiu a escola estadual com uma pistola e fez vários disparos assim que entrou no estabelecimento de ensino. Depois, foi até a sala dos professores e fez novos disparos. Na unidade, duas pessoas foram mortas.





Na sequência, o atirador deixou o local em um carro e seguiu para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica na região. Na unidade, ele deixou cinco pessoas feridas e uma pessoa morta.





Após o segundo ataque, o atirador fugiu em um carro. A polícia faz buscas na região.





A identidade e idade das vítimas não foi divulgada. Segundo os bombeiros, uma delas teve de ser resgatada pelo helicóptero ao hospital.





Segundo os dados do Censo Escolar de 2021, a escola Primo Bitti tem cerca de 500 alunos matriculados. O governo estadual não confirmou quantos alunos estavam no local no momento do atentado.





Em uma publicação no Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que as escolas tinham sido invadidas e que acompanhava a investigação.





Fonte: G1