Musk diz que vai restabelecer contas suspensas no Twitter

O dono do Twitter, Elon Musk, anunciou que vai restabelecer contas suspensas no Twitter, trazendo de volta usuários que anteriormente haviam sido banidos. Nesta quinta-feira (24), o bilionário anunciou que a anistia começará na próxima semana, desde que as contas não tenham violado a lei ou se envolvido em spam flagrante.





A decisão foi tomada por Musk após ele realizar uma enquete com os usuários da plataforma perguntando se deveria conceder uma “anistia geral” aos perfis suspensos. O resultado da votação foi de 72,4% a favor do retorno das contas e 27,6% contra.





Desde que ele assumiu o Twitter, a rede social restabeleceu várias contas importantes, incluindo as pertencentes ao ex-presidente Donald Trump, ao rapper Kanye West e à comediante Kathy Griffin. No entanto, Musk também tuitou recentemente que não iria restabelecer a conta do teórico da conspiração Alex Jones. Não ficou claro quantas outras contas seriam restabelecidas.





Musk se descreveu como um absolutista da liberdade de expressão e disse que o Twitter geralmente deveria intervir apenas para cumprir as leis locais. Desde que Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares (R$ 234 bilhões) no mês passado, tem trabalhado em reformular a moderação de conteúdo da plataforma.





Antes de Musk assumir o Twitter, a empresa havia banido ou promovido a suspensão de contas sob a alegação de que elas teriam praticado comportamentos como perseguição, xingamentos racistas e doxing – uma forma de assédio na qual o assediador publica informações privadas ou de identificação sobre alguém na internet.





Após passar a comandar a rede, Musk disse que a empresa “formaria um conselho de moderação de conteúdo com pontos de vista amplamente diversos” e ressaltou que “nenhuma decisão importante de conteúdo ou restabelecimento de contas acontecerá antes que o conselho se reúna”.





*Com informações AE