Banco do Brasil registra lucro de R$ 8,1 bilhões no terceiro trimestre

O Banco do Brasil disse ter registrado um lucro líquido de R$ 8,099 bilhões no terceiro trimestre deste ano. Houve alta de 75,7% em relação ao mesmo período de 2021 (R$ 4,609 bilhões) e de 6,2% em comparação aos três meses encerrados em junho (R$ 7,625 bilhões).





Já o lucro líquido ajustado do banco, que exclui itens extraordinários, totalizou R$ 8,360 bilhões entre julho e setembro, alta de 62,7% em relação ao terceiro trimestre de 2021.





Em nota divulgada nessa quarta-feira (9), o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, afirmou que “os resultados se originam do bom desempenho da margem financeira bruta, da diversificação nas receitas com serviços, despesas sob controle e capital forte”.





O Antagonista