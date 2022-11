Dólar sobe e Bolsa desaba com mercado financeiro preocupado com indefinições econômicas do governo Lula

O dólar está sendo negociado acima dos R$ 5,30 nesta quinta-feira (10), dia em que o mercado financeiro está preocupado com as nomeações na área econômica do novo governo Lula (PT).





Ao jornal O Estadão, o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, disse que a indefinição sobre quem comandará a equipe econômica no governo Lula apoia a busca de proteção no dólar.





“Se tivesse em discussão nomes de economistas como Persio Arida, Armínio Fraga ou Marcos Lisboa, considerados mais ortodoxos na política fiscal, o mercado poderia reagir bem”, afirmou ao jornal.





“A impressão que fica é de que Lula parece estar tentando colocar a culpa dos juros altos no País sobre o sistema financeiro e não devido à fragilidade fiscal e o histórico de inflação local pesada”, completou.





Já o analista de inteligência de mercado da Stonex afirmou que o estresse no mercado de câmbio reflete preocupações com o salto do IPCA de 0,59% em outubro, acima do teto das projeções do mercado.





Ele também disse que a insatisfação dos investidores com a demora na definição de nomes para o ministério do novo governo, sobretudo para a equipe econômica.





O valor discutido para a “PECanha” da Transição acima do teto de gastos também influencia.





(Terra Brasil Noticias)