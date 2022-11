Bloqueios nas rodovias provocam cancelamento de shows de Leonardo e Gusttavo Lima

De acordo com comunicados oficiais, os cantores sertanejos Leonardo e Gusttavo Lima tiveram que cancelar, respectivamente, os shows em Criciúma, Santa Catarina, e em Canaã dos Carajás, Pará. As apresentações ocorreriam na terça-feira, 1º de novembro, mas, por conta dos bloqueios de caminhoneiros bolsonaristas nas estradas, tudo ficou inviável.





"Devido a questões da paralisação dos caminhoneiros, ficou impossibilitado a logística do show que iria ocorrer hoje dia 01 de novembro. O show foi adiado com uma nova data para 01 de dezembro", diz a produção de Leonardo.





Motoristas estão bloqueando as rodovias e provocando paralisações, como forma de protesto pela derrota do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de 2022.





Vale lembrar que, assim como os caminhoneiros, os artistas sertanejos com shows cancelados também são apoiadores de Bolsonaro.





Através do Instagram, Gusttavo Lima informou sobre o cancelamento do show que faria nesta terça-feira, 1, em Canaã dos Carajás, cidade de 38 mil habitantes no Pará.





"A decisão foi tomada em virtude das paralizações (sic!) que ocorrem nas rodovias que dão acesso à cidade e que impedem a chegada ao local em tempo hábil para execução da apresentação", destacou o cantor nas redes.





Ainda não há uma nova data para as apresentações dos cantores.





Estadão Conteúdo