Dezenas de milhares protestam em frente ao Comando Militar do Leste

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram em frente ao Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, para protestar contra o resultado das eleições presidenciais, alegando que o processo eleitoral foi direta e deliberadamente parcial em favor do ex-presidente Lula, eleito domingo (30) com 50,9% dos votos contra 49,1% do presidente Jair Bolsonaro.





Entre contestações do processo eleitoral, pedidos de intervenção federal, críticas à atuação do poder Judiciário, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o protesto é totalmente pacífico.





A manifestação conta com a participação de famílias inteiras, desde crianças a idosos, que vez por outra cantam o hino nacional. Manifestações semelhantes acontecem em frente a diversos quartéis das Forças Armadas pelo país em atos organizados espontaneamente.





