Bolsonaro agradece pelos votos dos 58 milhões de brasileiros

Em um rápido discurso realizado no Palácio da Alvorada, na tarde desta terça-feira (1º), Bolsonaro agradeceu os votos de 58 milhões de brasileiros no segundo turno das eleições. O chefe do Executivo também assinalou que manifestações pacíficas são bem-vindas, desde que não se utilizando de “métodos da esquerda”.





– Os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral (…) manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população.





Bolsonaro afirmou que “continuará seguindo os mandamentos da Constituição”. O presidente estava cercado de aliados, incluindo o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, que falou sobre a transição de governo logo após a declaração do presidente.





– O presidente Jair Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição – disse o ministro. (Pleno News)