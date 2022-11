Bolsonaro e Michelle recebem crianças e distribuem presentes em evento de Natal no Alvorada; VEJA VÍDEO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro participam, nesta terça-feira (29/11), de uma cantata de Natal no Palácio da Alvorada. Ministros do governo e outras autoridades também marcaram presença no evento.





Na residência oficial da Presidência, os dois recebem cerca de 60 crianças da Casa Azul, organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua no combate às desigualdades sociais no Distrito Federal. O encontro não foi aberto à imprensa e não contou com transmissão nos canais oficiais do governo.