Valdemar diz que Bolsonaro não deixará manifestantes “na mão”

Após jantar com o presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira (29), o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que o chefe do Executivo não deixará os manifestantes “na mão”.





– Vocês podem ter certeza que o Bolsonaro vai dar uma resposta a vocês. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão – assinalou ele, em conversa com um apoiador, segundo informações do site O Antagonista





O dirigente da sigla declarou ainda que o presidente “está animado” agora que “se recuperou” da surpresa em relação ao resultado das eleições.





– Ele está bem, está animado, passou o baque. Nós não esperávamos que acontecesse esse resultado. Ele agora se recuperou. Vamos ver como ele vai se comportar. Ele vai querer atender, vai querer falar com esse pessoal que está na rua, pessoal que ele adora e que adora o Bolsonaro – declarou Valdemar a jornalistas.





Nesta terça, Bolsonaro participou da confraternização do PL, que reuniu integrantes do partido. O evento aconteceu no Dom Francisco Restaurante, no Setor de Clubes Sul, em Brasília. O objetivo do encontro foi reunir a bancada da sigla, incluindo os novos representantes eleitos.





(Pleno News)