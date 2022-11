Em Alagoas, juízes terão licença-prêmio que pode chegar a R$1 milhão

A Assembleia Legislativa de Alagoas derrubou nesta terça-feira (29) veto do governador do Estado ao projeto do do Poder Judiciário que institui a Licença-Prêmio remunerada, com de pagamento retroativo que pode chegar a R$1 milhão para para juízes e desembargadores.





O deputado Cabo Bebeto (PL) lamentou a derrubada do veto, classificando a votação de “triste”, mas ele chegou atrasado ao plenário, somente quando a votação já tinha sido concluída.





A licença-prêmio de 60 dias será gozada a cada três anos, não substitui as férias normais e nem os recessos do Judiciário e, claro, podem ser convertidas em dinheiro.





Chega a R$ 67 milhões a estimativa de impacto financeiro ara os cofres públicos. Um magistrado de Alagoas que recebe salário-base de R$33 mil poderá usufruir de licença-prêmio entre R$ 60 mil (no início de carreira) e R$1 milhão, em média, por magistrado.





(Diário do Poder)