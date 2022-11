Bombeiro faz parto da própria mulher a caminho de hospital em Itapipoca/CE

O soldado do Corpo de Bombeiros Felipe Lima fez o parto da própria mulher dentro de um carro em Itapipoca, no interior Ceará, na manhã desta terça-feira (29). O casal estava a caminho do hospital quando a filha nasceu. (Assista acima a momentos após o nascimento da criança)





Após o parto, o agente pediu ajuda em uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará de Itapipoca. Os socorristas continuaram os procedimentos médicos, e a mãe e a bebê foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.





Conforme Felipe, Naiara Gonçalves, 29 anos, estava grávida de 39 semanas e começou a sentir as contrações ainda na manhã. O casal ficou monitorando e quando as dores se intensificaram ele e a mulher decidiram ir ao hospital, porém a bolsa dela estourou antes de entrar no carro.





O agente decidiu seguir para o hospital, porém Nayara entrou em trabalho de parto no caminho e a filha do casal nasceu dentro do veículo, com a ajuda do pai.





"Foi muito intenso. Trabalho na área e sei que posso estar em uma situação dessa a qualquer momento, mas nunca imaginei que seria com a minha própria esposa, como aconteceu nesta tarde. Quando vi que tirei a criança e ouvi o choro, vi que foi um alívio pra mim e para minha esposa. Uma sensação de que estava tudo bem", disse Felipe.





Em seguida, o bombeiro pediu ajuda aos socorristas do Samu, que realizaram os primeiros procedimentos básicos na criança e cortaram o cordão umbilical.





Zoe, nome dado a filha caçula do casal com outros dois filhos, nasceu com 3,750 kg. Ela e a mãe passam bem.





(G1/CE)