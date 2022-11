Câmeras serão instaladas em presídios e uniformes de policiais penais no Ceará

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta terça-feira, 22, que será implantado sistema de videomonitoramento nos presídios no Ceará e o uso de câmeras nos uniformes dos policiais penais. Em entrevista ao Jogo Político, do O POVO, Elmano defendeu que o registro em imagens é uma garantia não só para o preso, mas também para o policial penal.





"Houve apurações na CGD (Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário) de maus-tratos contra presos e eu estou muito decidido de que é importante ter absoluta transparência e acesso de entidades de direitos humanos ao sistema", disse.





Elmano disse que a instalação das câmeras já é discutida na gestão da atual governadora Izolda Cela. Caso a medida não entre em vigor ainda este ano, ele afirma que adotará quando estiver no cargo.





"A pessoa ou organização criminosa que está dentro do sistema prisional também monta situações para acusar o policial penal e a câmera é uma proteção para o policial de que ele não praticou aquilo que estão dizendo que ele praticou. Eu estou muito convencido e a governadora Izolda Cela já autorizou, mas eu tenho a absoluta garantia de que, se não conseguir fazer até o fim do governo da Izolda, no meu governo todo o sistema prisional terá sistema de videomonitoramento nos presídios e câmera com o policial penal".





Em 2021, a Assembleia Legislativa aprovou projeto de indicação, de autoria do próprio Elmano, na condição de deputado estadual, para a implantação de câmeras nos uniformes de policiais do Ceará.





(O Povo)