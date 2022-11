Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem com extensa ficha criminal em Sobral

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de um homem que estava sendo investigado pela prática de crimes de roubo no município de Sobral, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ofensiva aconteceu por força do cumprimento de um mandado de prisão preventiva, na tarde desta quarta-feira (23), no bairro Campo dos Velhos.





As investigações iniciaram após o registro de três roubos em outubro deste ano. Com o levantamento das informações, o Núcleo de Roubos e Furtos (NRF), da Delegacia Municipal de Sobral, identificou o suspeito e representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva. As diligências aconteceram com apoio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral.





Ronaldo Bispo de Sales (19), que já tem registros quando adolescente de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo a pessoa, além de possuir já como adulto antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e roubo a pessoa, foi localizado na residência de uma mulher que tentou lhe ajudar a fugir da ação policial.





Os dois foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo em desfavor de Ronaldo. Já para a mulher, foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime de favorecimento pessoal. Após a realização dos procedimentos, Ronaldo foi entregue à disposição da Justiça.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.