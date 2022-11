CAMOCIM-CE: FRANCÊS É EXCUTADO A BALA DENTRO DE POUSADA NO DISTRITO DE GURIÚ

Um estrangeiro nacionalidade francesa foi executado a bala durante a noite de ontem, terça-feira, 22 no distrito de Guriú, zona litorânea do município de Camocim. O homem foi identificado como Arnaud Laurent Cohen, 46 anos, residente no citado distrito.





As informações colhidas com exclusividade pelo blog Camocim Polícia 24h junto a PM dão conta que por volta de 09h30 da manhã desta quarta, 23, populares ligaram para o 190 informando sobre um homem encontrado morto com o corpo crivado de balas em uma rede de uma pousada no Guriú, no limite com o município de Jijoca.





No local compareceram equipes pm’s do P.O.G., do Raio e da Polícia Civil de Camocim. Os policiais encontraram o francês morto dentro de uma rede, todo ensanguentado. Em seu corpo (pernas, cabeça, braços e tórax).





Populares relataram aos policiais que por volta das 22h20 do dia anterior. (22). haviam ouvidos disparos de arma de fogo, mas que ninguém havia ido averiguar, vindo a dar conta do homicídio apenas pela manhã desta quarta, 23. Ainda existe a informação que a vítima havia alugado há cerca de seis meses a pousada dita pousada.





Ainda segundo as informações, os suspeitos são dois traficantes que atuam na região. Um suspeito foi detido pela PM no local com uma pequena quantidade de drogas, conduzido para a DRPC de Camocim, mais sem provas foi logo liberado.





No local foram encontradas 14 capsulas de pistola 9 mm espalhadas dentro e fora da pousada. A equipe da Polícia Civil de Camocim, tendo à frente o Dr. Cláudio, esteve no local fazendo as investigações e apreenderam dois aparelhos celulares e um notebook pertencentes a vítima para averiguação. Uma equipe da Pefoce esteve no local e conduziu o corpo da vítima ao IML de Sobral.





Créditos para Camocim Polícia 24h