NOTA OFICIAL - Havan não renovará contrato com times esportivos em 2023

Por conta do momento econômico e político que o Brasil vive, a Havan está revendo todos os seus investimentos para o próximo ano. Com isso, informa que, para 2023, não renovará o patrocínio com nenhum time esportivo, como Flamengo, Athletico Paranaense, Cascavel e Brusque. O contrato vigente com os clubes segue até o final, com encerramento em 31 de dezembro de 2022.





A Havan tem muito orgulho em ter participado da história dos times e acompanhado a evolução de cada um durante esse período em que permaneceu junto. Pela ótima relação que sempre manteve com os clubes, a varejista permanece de portas abertas para caso haja interesses mútuos futuramente.





Por fim, agradece a confiança e parceria construída durante todo o período junto às diretorias, atletas e torcedores dos times patrocinados e espera que todos entendam essa decisão no momento que o Brasil atravessa.