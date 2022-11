Ceará com possibilidade de chuvas e ventos fortes em novembro

O alerta é dado pelo Inmet.

Desde o fim da pré-estação chuvosa no estado, ocorrida em julho, todas as cidades do Ceará têm estado em alerta para chuvas e ventos fortes. Nessa segunda-feira (7), um novo aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e chama a atenção para o retorno das chuvas, em vários pontos do estado. O fenômeno pode se estender, dependendo das condições climáticas da região.





Entre o domingo (6) e a segunda-feira (7), as maiores precipitações foram em Morada Nova (147,4 mm). Piquet Carneiro (124 mm), Alto Santo (117 mm), Acopiara (113 mm) e Jaguaretama (112 mm).





Das 184 cidades do estado, 130 estão inseridas no nível 2, que aponta a possibilidade de chuvas acima dos 100 milímetros, com rajadas de ventos que podem chegar a 100km/h. As outras 54 cidades estão em um grau de nível inferior, com chuvas de até 30 milímetros por hora, com ventos de até 60km/h.





O órgão já divulgou 5 alertas durante este mês de novembro, com quatro dessas previsões sendo confirmadas. A única região do Ceará que não deve ter continuidade no período chuvoso é a parte litorânea de Fortaleza, com baixo nível de precipitações. Os demais locais devem permanecer com o quadro de chuvas intenso, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).





Com informações de Marcelino Jr