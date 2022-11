Chuva de dinheiro: homem é visto jogando cédulas para romeiros

Um homem foi visto jogando várias notas de dinheiro para as pessoas que visitavam a Estátua de Padre Cícero na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, no Cariri do Ceará. O caso aconteceu nesta segunda-feira (31), e foi filmado por uma turista de Pernambuco. Segundo testemunhas, o homem pagava uma promessa.





Nas imagens, é possível ver quando um homem joga várias cédulas no ar, enquanto os visitantes tentam pegá-las. A empresária pernambucana, Camila Alida, estava visitando a cidade, que é conhecida pelo turismo religioso, e decidiu filmar a “chuva de dinheiro”.





Camila está em Juazeiro do Norte com a família dela em romaria. “Nós estávamos fazendo a visita no Horto e quando subimos ali para a Estátua do Padre Cícero, a gente viu uma movimentação; quando o pessoal estava para subir as escadas, ele começou a jogar várias notas de R$ 2. Segundo o que a gente ficou sabendo pelos comentários de lá, foi uma promessa que ele estava pagando. Voou muito dinheiro”, explicou a empreendedora.





Camila disse que não conseguiu falar diretamente com o homem filmado, mas acredita que ele é romeiro e estava pagando uma promessa. A hipótese é reforçada ainda por Francisco Mário, assessor do Geossítio Colina do Horto, onde fica a imagem de Padre Cícero.





“As promessas no Horto são pagas de diferentes formas, e possivelmente essa atitude se deve a algum tipo de agradecimento, algum tipo de promessa. Elas acontecem das mais diferentes maneiras e a gente não tem um controle sobre as situações. Então houve essa agitação que é possível ver no vídeo, e devido à quantidade de pessoas, a gente não teve como interagir melhor com essa pessoa (que jogou o dinheiro) especificamente”, explicou Mário.





G1/CE)