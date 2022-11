URGENTE! Bolsonaro, ministros e aliados fazem reunião de emergência

O presidente Jair Bolsonaro (PL), ministros e aliados realizam uma reunião de emergência na manhã desta terça-feira (1°) para discutir o fim dos bloqueios em rodovias brasileiras. Desde o último domingo (30), caminhoneiros ocupam diversas rodovias ao redor do país em protesto contra o resultado das eleições presidenciais.





De acordo com o site O Antagonista, estão no Palácio da Alvorada o ministro da Justiça, Anderson Torres; o chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco; e o ex-ministro da Defesa e candidato a vice Braga Netto. O comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior, e o ex-ministro Rogério Marinho também estão com o presidente.





Há a expectativa de que o chefe do Executivo fale ainda nesta terça sobre o resultado das eleições presidenciais. Na segunda (31), chegou a ser cogitado que Bolsonaro faria um pronunciamento sobre o pleito, mas o fato acabou não se confirmando.





(Pleno News)