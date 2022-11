Cinco pessoas morrem após micro-ônibus cair no rio no Pará, adolescente está desaparecida; VEJA VÍDEO

De acordo com informações da empresa Camila Transportes, que faz a travessia de balsa Monte Alegre/Santarém, a partir do porto de Santana do Tapará, há uma adolescente de 17 anos desaparecida. Ainda não há informações sobre o número de sobreviventes.





Equipes da Capitania Fluvial de Santarém e da Polícia Civil estão no local do acidente para apurar mais informações sobre o caso. A Prefeitura de Santarém também encaminhou uma equipe da Defesa Civil Municipal, uma psicóloga e a coordenadora de Portos, Sandra Santana.





Em nota, a Capitania Fluvial de Santarém informou que o acidente aconteceu por volta das 5h, conforme o que foi repassado por testemunhas à equipe de Inspeção Naval, e que a equipe enviada ao local está fazendo levantamento de informações “a fim de instruir eventual inquérito”.





Por volta das 9h40, o Instituto Médico Leal (IML) fez a remoção dos corpos para necropsia. As cinco pessoas que morreram no acidente foram identificadas e eram da mesma família.





O micro-ônibus foi fretado em Santarém para levar um grupo de pessoas para um evento festivo no setor 11, em Monte Alegre. O acidente aconteceu no momento em que o veículo era manobrado para embarcar na balsa que sairia do porto de Santana do Tapará com destino ao porto do DER, em Santarém.





O caso foi registrado no plantão do delegado Lucivelton Ferreira, na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, que já iniciou as investigações.





Bombeiros foram acionados para fazer a retirada do corpo de uma pessoa que está preso dentro do veículo, segundo informações do subtenente Bezerra. “Nós fomos acionados por volta das 5h30 da manhã informando essa situação que o micro-ônibus perdeu o freio e caiu do lado da balsa. Cinco corpos foram retirados, e tem ainda o corpo de uma pessoa dentro do micro-ônibus. Estamos aguardando o Corpo de Bombeiros que está vindo de Santarém para retirar esse corpo. O motorista disse que foi realmente problema de freio, que ele não chegou a acionar o freio de mão. Mas as investigações estão a cargo da polícia judiciária”, disse.





Um acidente envolvendo um micro-ônibus deixou cinco pessoas mortas em Santana do Tapará, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (7).





De acordo com informações de testemunhas, o motorista posicionou o veículo para embarcar na balsa que faz a travessia de Santana do Tapará para o porto do DER, também em Santarém. Parte dos passageiros estava dentro do veículo, enquanto outros aguardavam do lado de fora. Nesse momento, ainda segundo testemunhas, o motorista desceu do veículo para chamar os demais passageiros, mas não teria puxado o freio de mão. O micro-ônibus desceu, bateu em um cabo de aço que não suportou o peso do veículo e se rompeu; em seguida a van caiu dentro do rio.





Segundo a Polícia Civil o ônibus estava com a documentação em dia e tinha autorização para passeios.





O subcomandante do 4º Posto de Policiamento Destacado (PPD) da CANP, subtenente Bezerra, informou que o ônibus levava 11 pessoas, incluindo o motorista, mas nem todas estavam dentro do veículo no momento do acidente.





O dono do micro-ônibus, por sua vez, informou que foi um dos passageiros que ligou o veículo, que acabou desengatando e caindo no rio. Das oito pessoas que ficaram no veículo, duas conseguiram pular e se salvar.