URGENTE: Justiça decreta prisão de Gabriel Monteiro

Prisão é relativa a denúncia de estupro.





A Justiça do Rio decretou nesta segunda-feira (7) a prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro, em um caso relativo a uma denúncia de estupro.





A decisão é do juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio. O caso pelo qual o parlamentar é acusado teria ocorrido no dia 15 de julho. Uma mulher afirma que o crime ocorreu depois após conhecer Gabriel na reinauguração da boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e de lá ser levada para a casa de um amigo de Monteiro, no Joá, na Zona Sul do Rio.





Segundo a vítima, no local, Gabriel teria a constrangido a praticar conjunção carnal com ele, mediante violência, passando uma arma no seu rosto, empurrando-a na cama, segurando seus braços e dando tapas na sua face.





Na decisão, Rudi Baldi Loewenkron também determinou que sejam aprendidos celulares e armas de fogo do acusado. O processo corre em segredo de justiça.





Gabriel teve seu mandato cassado no dia 18 de agosto depois de uma votação no plenário da Câmara, por quebra de decoro parlamentar.





Uma série de acusações pesavam sobre Monteiro, como as de assédio sexual, moral e tentativa de estupro. Gabriel Monteiro também é acusado de intimidações, agressões e de cometer crimes contra menores de idade.





Nas denúncias analisadas pela Câmara constam quatro mulheres que relatam casos de estupro. Ao menos três delas afirmaram que as relações começaram de forma consentida e passaram para uma situação de violência.





(Terra Brasil Noticias)