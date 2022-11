Cotado para Fazenda, Haddad diz não saber sobre economia

Vídeo antigo mostra o ex-prefeito de São Paulo confessando que estudou o tema por apenas dois meses.

Um vídeo de 2017 voltou a circular nas redes sociais no qual o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) aparece confessando que não estudou economia e que só se tornou mestre porque colou de dois colegas.





– Apesar de eu dar uns pitacos na economia de vez em quando, eu estudei dois meses de economia para passar no exame da Anpec. Depois, não estudei mais. Porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartsman e do Naércio Menezes para passar – diz o petista, cotado para assumir o Ministério da Fazenda no governo Lula.





– Apesar de eu dar uns pitacos na economia de vez em quando, eu estudei dois meses de economia para passar no exame da Anpec. Depois, não estudei mais. Porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartsman e do Naércio Menezes para passar – diz o petista, cotado para assumir o Ministério da Fazenda no governo Lula.





(Pleno News)