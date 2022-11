Criança perde dedo em aparelho de exercício físico em praça de Sobral/CE

Uma criança de 11 anos perdeu o dedo quando brincava com um equipamento de exercício físico em uma praça no Bairro Palhano, em Sobral, a 245 km de Fortaleza. Segundo familiares, no bairro não há parques e áreas de lazer para crianças.





Familiares afirmam que não é primeira criança que se feriu no local.





A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) informou ao g1 que o equipamento da academia ao ar livre instalado na praça da Igreja São João Batista não apresenta nenhum defeito, e o acidente ocorreu "provavelmente por conta da má utilização do aparelho".





A Secjel acrescentou que as academias ao ar livre possuem equipamentos que não devem ser utilizados por crianças sem a orientação do responsável legal e alerta aos cidadãos sobre a importância de preservar os espaços públicos.





Uma equipe técnica será enviada ao local para analisar a situação da academia.





