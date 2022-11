Presidente do PL, Valdemar Costa Neto convoca nova coletiva de imprensa

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, convocou uma nova coletiva de imprensa para a tarde desta quarta-feira (23), às 16 horas. Ontem, o partido pediu a anulação dos votos proferidos em 279 mil urnas.





De acordo com o site UOL, Valdemar pretende responder a determinação do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que cobrou que o PL apresente dados que englobem o resultado do 1º turno em até 24h.





Antes da coletiva, o presidente do PL deve ter uma conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).





(Terra Brasil Notícias)