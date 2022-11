Criminoso mata 7 pessoas em supermercado

Um ataque armado dentro de um supermercado Walmart de Chesapeake, no Estado norte-americano da Virgínia, deixou ao menos 7 mortos na noite de terça-feira (22), incluindo o atirador, segundo autoridades locais. A polícia não deu informações sobre a identidade do agressor. Os disparos teriam sido feitos em uma sala de descanso para funcionários por volta das 22h12 no horário local (00h12 em Brasília), segundo o jornal Washington Post.





O atentado é realizado às vésperas do Dia de Ação de Graças, feriado nos Estados Unidos comemorado na última 5ª feira de novembro. Em um vídeo postado nas redes sociais, uma das testemunhas no local disse que o atirador era o gerente da loja do Walmart, mas a polícia não confirmou a informação.





“Estou arrasado pelo ato de violência sem propósito que ocorreu na noite de ontem em nossa cidade. Minhas orações estão com todos os afetados –as vítimas, seus familiares, amigos e colegas de trabalho”, disse o prefeito de Chesapeake, Rick West, do Partido Republicano.





O porta-voz do departamento de polícia da cidade, Leo Kosinski, disse que a polícia chegou ao local momentos depois dos relatos de tiros. Ele não confirmou se o atirador atirou contra si próprio no local, mas disse acreditar que o tiro que o matou não tenha partido da polícia.





(Terra Brasil Noticias)