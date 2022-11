Deslizamento arrasta 10 carros e 5 caminhões; 1 pessoa morreu

Um deslizamento na altura do km 669 da BR-376, em um trecho do litoral que liga os estados do Paraná e de Santa Catarina, arrastou dez carros e cinco caminhões na noite desta segunda-feira (28). O governo do Paraná não informou quantas pessoas estão desaparecidas, mas um corpo foi encontrado por volta das 22h30 de segunda, segundo a polícia.





Pelo Twitter, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, relatou que havia informações preliminares sobre veículos soterrados e que equipes de bombeiros do estado catarinense estavam prestando apoio ao trabalho de resgate.





A Arteris Litoral Sul, que faz a gestão da via, informou que a equipe da concessionária, juntamente com os órgãos de emergência, como Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros também estavam mobilizados no atendimento aos envolvidos.





A Polícia Rodoviária Federal do Paraná informou que, devido às fortes chuvas, também houve uma queda de barreira em Campina Grande do Sul, na altura do km 51 da BR 116, por volta das 20h40. A pista no sentido São Paulo precisou ser totalmente interditada, sem previsão de liberação.





Pessoas que passavam próximo aos trechos onde ocorreram os deslizamentos utilizaram as redes sociais para compartilhar fotos e vídeos do local, e alertar aos demais motoristas para evitarem as áreas atingidas.





