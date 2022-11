Polícia encontra corpo de adolescente que desapareceu após ir à padaria e prende suspeito

A Polícia Civil encontrou nesta terça-feira (29) o corpo da adolescente Luana Marcelo Alves, de 12 anos, que desapareceu após ir à padaria que fica a 400 metros da casa dela, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Ele estava enterrado na casa do suspeito, que foi preso. O homem tinha sido levado para a delegacia na tarde de segunda-feira (28), quando foi ouvido.





O nome do homem preso não foi divulgado e, com isso, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa reportagem.





“Confirmamos que foi localizado o corpo. A gente queria ter um resultado diferente e achá-la viva, mas localizamos o corpo na residência do suspeito. Desde ontem, a gente estava com essa suspeita, nós cumprimos o mandado de prisão e, em diligência, foi encontrado o corpo da menor na residência do suspeito”, disse a delegada Caroline Borges.





O investigado ouvido na delegacia já tem passagem na polícia por estupro. Após ser ouvido, o homem foi levado ao Instituto de Criminalística para retirar material genético.





Desaparecimento





A menina sumiu na manhã do último domingo (27), no setor Madre Germana 2. A diarista Jheiny Hellen, de 31 anos, contou que a filha foi ao estabelecimento com R$ 10. Segundo a mãe, Luana nunca saiu de casa sem avisar e não passava por problemas pessoais ou de saúde.





A Polícia Civil iniciou a investigação na segunda-feira (28) e um suspeito do caso foi ouvido na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O carro dele foi enviado para o Instituto de Criminalística, na capital, para ser periciado.





Com informações do G1