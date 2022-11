Detran atende candidatos à CNH Popular em 13 cidades do Ceará a partir deste sábado

O Detran-CE realiza, a partir deste sábado (12), o atendimento a candidatos inscritos em 2022 no Programa CNH Popular em 13 municípios. (Veja a lista abaixo).





A expectativa é de que, até 13 de novembro, sejam atendidos quase 6 mil beneficiados. O atendimento ocorrerá nas seguintes datas e cidades:





Sábado (12):





Milagres

Tamboril

Massapê





Domingo (13, candidatos do Enem terão prioridade no atendimento):





Barro

Catunda

Forquilha





Segunda-feira (14):





Ipaumirim

Varjota

São Luiz do Curu

Reriutaba





Terça-feira (15):





Cedro

Caridade





Quarta-feira (16):

Jucás





Os candidatos inscritos no programa devem consultar o acompanhamento da inscrição, na página inicial do site oficial do Detran-CE, para conferir os respectivos dia, local e horário de atendimento.





Requisitos





Serão atendidos aqueles que cumpriram todos os requisitos estabelecidos no programa e tiveram o seu cadastro aprovado. Os candidatos devem apresentar, ainda, a documentação necessária (originais e cópias) para dar continuidade ao processo.









Confira os documentos:





Identidade (RG)

CPF

Comprovante de endereço ou declaração de residência

Declaração do CRAS (para beneficiário do Programa Auxílio Brasil)

Laudo Médico com Código CID (para deficiente físico) e

Declaração da Secretaria de Segurança Pública (para egresso do Sistema Prisional).





Nesta etapa inicial de atendimento, os candidatos que tiveram cadastros aprovados deverão se apresentar nos locais de atendimento informados pelo Detran e passarão por análises de documentações, identificação através de foto, biometria e assinatura digital, além de exames clínicos e psicológico e encaminhamento ao Centro de Formação de Condutores (CFC) para início das aulas teóricas.





Candidatos que forem prestar o exame do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no dia 13 de novembro, nos municípios de Barro, Catunda e Forquilha, terão prioridade de atendimento no período da manhã, a partir das 8h. Neste caso é obrigatório apresentar o Cartão de Confirmação para realização da prova do Enem.





O que é o CNH Popular





Criado em 2009, o programa visa a beneficiar cearenses de todos os 184 municípios com baixo poder aquisitivo com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (moto) e B (carro).





Habilitados na categoria A ainda conseguem receber um capacete. O item é garantido através da Lei nº 15.931 de dezembro de 2015, e atende às exigências legais vigentes.





