Polícia Civil prende homem condenado por porte ilegal de arma de fogo em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Sobral, cumpriu um mandado de prisão definitiva em desfavor de um homem por porte ilegal de arma de fogo. A captura aconteceu na tarde desta quinta-feira (10), no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





A ação aconteceu com o apoio da Delegacia Municipal de Brejo Santo, que identificou que o homem estaria localizado na cidade de Sobral. Após as informações, a equipe policial realizou diligências e capturou Aldrino Conrado Pereira, de 37 anos, que estava com uma mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara da Comarca de Brejo Santo.





O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, Aldrino foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional, onde encontra-se à disposição do Poder Judiciário.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.