Diretora do Flamengo é intimada por caso de xenofobia

Angela Machado será investigada por insinuação pejorativa a nordestinos e pode pegar até 5 anos de reclusão





A Polícia Civil do Rio já intimou a diretora de Responsabilidade Social do Flamengo e esposa do presidente Rofolfo Landim, Angela Machado, a se explicar sobre a postagem divulgada no instagram no qual faz uma insinuação pejorativa aos nordestinos. O texto foi postado na 2ª feira (31.out), no dia seguinte à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.





“Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome”, publicou em sua conta no Instagram.





Angela será investigada por crime de xenofobia e pode pegar de 2 a 5 anos de reclusão, além de pagar multa. A delegada Débora Rodrigues, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), cofirmou por telefone a informação, mas não pode se pronunciar por “órdens superiores”.





A assessoria da Polícia Civil, a partir de notícia crime formulada, instaurou procedimento para apurar todos os fatos. A autora da mensagem será ouvida e a investigação está em andamento.





Em participação ao programa “Papo Reto”, de Benjamin Back, no YouTube, Landim foi questionado sobre os pedidos de retratação, mas declarou que a postagem foi uma decisão de “foro íntimo” e que Ângela tem o direito de “agir e pensar como quiser”.





