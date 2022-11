Motorista de caminhão é feito de refém por bandidos armados durante assalto no RN

Bandidos armados fizeram um motorista de caminhão de refém, na manhã desta quinta-feira (3), em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. Após anunciar o assalto e proferir ameaças a vítima, eles levaram toda a carga do veículo e fugiram.





O caso foi denunciado ao CIOSP por volta das 07h30. A viatura B12-10, do 12º Batalhão, se dirigiu ao local situado na estrada Bom Jesus, onde encontraram o motorista e o caminhão abandonados às margens da RN-016.





A guarnição do 12º Batalhão conduziu a vítima e o veículo até a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró, para realização dos procedimentos cabíveis.





